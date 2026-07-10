Патрушев рассказал об особенностях работы в ФСБ в 90-х Патрушев о работе в ФСБ в 90-х: олигархи пытались раздербанить нашу страну

Москва10 июл Вести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ИС "Вести" рассказал, с какими сложностями сталкивались сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в 1990-е годы.

Патрушев прошел путь от младшего оперуполномоченного до начальника службы. Он возглавлял ФСБ с 1999 по 2008 года, сменив на этом посту Владимира Путина.

Когда уже я был начальником службы, она занималась борьбой с организованной преступностью, контрабандой, коррупцией. И тот период времени был очень тяжелый для всех. Никто не знал, что надо делать, кто вообще руководит… Обстановка была очень сложная, особенно с точки зрения экономической преступности. Олигархи пытались раздербанить нашу страну на участки, на куски и сами этим владеть рассказал помощник президента

Он подчеркнул, что опыт, который он получил, поднимаясь по карьерной лестнице, в том числе будучи заместителем Владимира Путина, когда тот был директором ФСБ, помог ему "спокойно" встать на должность руководителя.