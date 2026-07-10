Москва10 июл Вести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев признался в эксклюзивном интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко, что не знает, почему на Западе его называют кремлевским ястребом.

Патрушев отметил, что возможно его так прозвали из-за отстаивания интересов России.

Я не знаю, почему я кремлевский ястреб номер один, я готов с ними к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России. И я ведь встречался в том числе в Штатах, везде там с ними и с президентами, и с другими, кто пониже, и всегда находил общий язык. В разговоре с ними они со мной соглашались. Наверное, это вот корреспондентам так кажется, что, отстаивая свои национальные интересы, наши российские, я так выступаю, ну а я иначе не могу, я так воспитан рассказал помощник президента РФ

Патрушев подчеркнул, что Россия обязана отстаивать свои национальные интересы.

Помощник президента РФ ранее также заявил, что Евросоюз изобрел понятие "теневой флот" для борьбы с Россией на международных морских маршрутах.