Песков: от военной стратегии ФРГ у европейцев холодок бежит по спине Песков: от военной стратегии ФРГ у европейцев холодок бежит по спине

Москва23 апр Вести.ФРГ впервые после войны приняла военную стратегию, где Россия объявлена главной угрозой. От этого у многих европейцев холодок бежит по спине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Комментируя вопрос Зарубина о курсе Германии, пресс-секретарь заявил, что главное - чтобы страна не тянула за собой других туда, куда уже приводила история.

Ну, главное, чтобы не туда же, куда уже несколько раз в истории. Это главное. Я думаю, что, наверное, когда читают такие строки и узнают о таких планах европейцы, у них, наверное, тоже холодок у многих европейцев бежит по спине сказал он

Ранее Песков заявил, что Россия готова к диалогу с европейскими странами, но о взаимности говорить не приходится.