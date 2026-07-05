Москва5 июл Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) сочетает классические методы работы с современными технологиями. Подобный подход обеспечивает ведомству долгосрочное преимущество перед зарубежными коллегами.

Об этом заявил политолог, публицист, подполковник ФСБ РФ в отставке Александр Беляев в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

На фоне проведения референдума в Крыму и создания ДНР и ЛНР с полномочий ведомства "были сняты все ограничения". Ситуация с расширением возможностей происходит и в нынешних реалиях, подчеркнул он.

У меня складывается устойчивое впечатление, что у органов госбезопасности появилось настолько много современной и живой практики в связке с цифровыми технологиями, что в общем и целом нашим конкурентам и основным противникам, а у спецслужб, как известно, друзей не бывает, им уже будет в ближайшие 10 лет точно не угнаться. Потому что то, что сейчас делают парни, - это, конечно, высший пилотаж. Это и сохранение агентурных способов работы с органичным и вполне естественным вплетением туда, скажем так, как законных, так и назовем это так, творческих подходов в работе в цифровой сфере сказал Беляев

Как стало известно до этого, ФСБ предотвратила террористический акт на вокзале в Пятигорске Ставропольского края, в Крыму были задержаны агенты украинских спецслужб. А ранее сотрудники ФСБ обнаружили полтонны кокаина в порту Санкт-Петербурга.