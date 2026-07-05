Москва5 июл Вести.Политический курс США представляет собой элемент сложной многовекторной борьбы. В ней задействованы крупные государства.

Об этом заявил политолог, публицист, подполковник ФСБ РФ в отставке Александр Беляев в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

РФ выступает одной из стран, против которой ведутся "оперативные игры", подчеркнул он.

Оперативные игры ведутся одновременно, многовекторно всеми в отношении всех. Вот так будет, мне кажется, правильнее и честнее. Дело в том, Россия, безусловно, является одной из мишеней в этой очень глубокой и серьезной игре. Англичане еще 200 лет назад назвали ее "Большая игра". Но в общем и целом, если мы посмотрим на общую динамику, то мы можем констатировать, что США одновременно с попытками ослабить, разгромить, обмануть, даже можно этот термин употребить, Россию, то же самое пытается сделать в отношении Китая, Индии, Британии, всего Евросоюза и каждой ее страны по отдельности, стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Малайзии, Индонезии. Практически нет ни одной страны на свете, кроме самих Соединенных Штатов, наверное, которые бы Штаты не пытались обмануть в ходе заключения с ними тех или иных сделок