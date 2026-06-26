Караганов: США нацелены на устранение России из большой геополитической игры Караганов: стратегия США изначально была нацелена на то, чтобы подорвать Россию

Москва26 июн Вести.США изначально были нацелены на то, чтобы подорвать Россию и выключить ее из большой геополитической игры. Об этом заявил ИС "Вести" научный руководитель факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума СВОП — подготовка запада к войне, усиление атак Украины Сергей Караганов.

Стратегия американцев заключается не в том, чтобы быть сторонниками Украины, их цель — нанести ущерб России.

Подорвать как ключевого игрока в нынешней геополитической игре. Потому что, конечно, Китай — дальняя цель, но ближайшая цель — мы… Американская линия с самого начала, а и она продолжается, заключается в том, чтобы нанести максимальный ущерб России и, по возможности, нанести так называемое стратегическое поражение и выключить ее из большой геополитической игры считает Караганов

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите России и США на Аляске не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление он сделал, отреагировав на слова МИД РФ о том, что Москва фиксирует определенный отход Вашингтона от принципов, которые были согласованы в Анкоридже.