В Кировской области очевидец убийства ребенка помог спрятать его тело Житель Кировской области помог сожительнице спрятать тело убитого ребенка

Москва9 июн Вести.Уголовное дело по статье о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления возбуждено в Кировской области, сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Фигурантом расследования стал 42-летний житель Котельничского района.

По версии следствия, мужчина стал свидетелем того, как его сожительница убила ребенка в доме в городе Котельнич. Преступление было совершено ночью 1 июня.

Не сообщил о происшествии в правоохранительные органы, помог женщине вывезти тело погибшего ребенка в поселок Ленинская Искра говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

После этого подозреваемый участвовал в процессе укрытия тела в хозяйственной постройке около заброшенного дома.

В настоящее время сотрудники Следкома устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут сбор доказательств.