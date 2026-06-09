Москва9 июнВести.Уголовное дело по статье о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления возбуждено в Кировской области, сообщили в пресс-службе СУ СК России.
Фигурантом расследования стал 42-летний житель Котельничского района.
По версии следствия, мужчина стал свидетелем того, как его сожительница убила ребенка в доме в городе Котельнич. Преступление было совершено ночью 1 июня.
Не сообщил о происшествии в правоохранительные органы, помог женщине вывезти тело погибшего ребенка в поселок Ленинская Искраговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
После этого подозреваемый участвовал в процессе укрытия тела в хозяйственной постройке около заброшенного дома.
В настоящее время сотрудники Следкома устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут сбор доказательств.