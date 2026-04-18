В СК Подмосковья назвали честью успешное раскрытие преступлений прошлых лет

Москва18 апр Вести.В подмосковном управлении Следственного комитета РФ сочли успехом раскрытие резонансного убийства директора лицея в 2002 году, работа по раскрытию преступлений прошлых лет приоритетна для органов следствия, заявил в интервью автору ИС "Вести" Эдуарду Петрову руководитель следственного отдела по городу Люберцы Главного следственного управления СК РФ по Московской области Анатолий Филькин.

В октябре 2025 года суд арестовал киллера и пособника в убийстве директора лицея. Преступление было совершено 23 года назад: заслуженный учитель России Вадим Менис был убит на пороге лицея 10 октября 2002 года.

Расследование преступлений прошлых лет — это основное и приоритетное направление деятельности нашего ведомства. Я бы сказал, каждый следователь мечтает расследовать свое преступление прошлых лет, потому что именно в ходе подобного расследования следователь закаляется профессионально. Для каждого честь направить в суд одно из подобных категорий уголовных дел. В данном случае это дело громкое, резонансное, большая честь для нас и для следователей отдела сообщил Филькин

В ходе расследования выяснилось, что убийство в 2002 году организовал один из криминальных авторитетов, который заплатил киллеру за "заказ" 300 долларов. Через пять месяцев сам заказчик преступления погиб в ДТП.

На протяжении более 20 лет киллерам Вадима Мениса удавалось избежать наказания.