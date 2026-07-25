Москва25 июл Вести.Бугурусланского маньяка, как в СМИ прозвали преступника, который убивал женщин в Оренбургской области в середине "нулевых", - вычислили благодаря анализу фенотипа. Этот метод позволил установить насильника, на след которого не могли выйти годами. Детали ИС "Вести" рассказал старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Оренбургской области, подполковник юстиции Василий Крутояров.

Речь идет о деле 60-летнего Сергея Карпука — жителя Саратовской области, ранее проживавшего в Бугурусланском районе Оренбургской области. Фигуранта искали порядка 17 лет, выйти на след преступника удалось благодаря современным криминологическим технологиям.

Серия преступлений в Оренбуржье произошла в середине "нулевых". Жертвами маньяка становились женщины, которые брали попутную машину. Позднее их тела обнаруживали в лесополосе недалеко от трассы.

Он подбирал своих жертв по характерным приметам, искал и совершал убийства в одном и том же месте. Следствию повезло, что оставил он свой генетический материал пояснил Василий Крутояров

По горячим следам установить преступника не удалось. Он переехал в другую область, где завел семью. Несмотря на то, что у следствия была ДНК подозреваемого, в те годы технология была не столь совершенной.

Если в 2008-м речь шла о десятках или сотне лиц, то в период активизации расследования с 2021 по 2025 речь шла о нескольких сотнях тысяч людях, проверенных посредством генетических исследований рассказал следователь

На след серийного маньяка удалось выйти в 2025 году. Оперативники задержали Карпука. Вычислить его удалось благодаря новой методике – установлению фенотипа преступника.

На основании генетических следов была установлена совокупность его внешних признаков. До поимки мы знали, что у него светлые волосы, голубые глаза, с существенной вероятностью он имеет четвертую группу крови. Это очень упростило нам работу добавил представитель Следственного комитета

После задержания Карпук не сразу, но начал сознаваться в убийствах.

Следствию представилась возможность доказать убийство шести женщин, сопряженное с изнасилованием, а также установить одну живую жертву. Карпук признал вину по последнему эпизоду только после предъявления результатов генетической экспертизы сообщил Крутояров

По решению суда фигуранта приговорили к 18 годам тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, назначены принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.