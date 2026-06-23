Суд признал Шипилова виновным еще в трех убийствах и изнасиловнии женщин Суд Архангельска вынес приговор серийному убийце Шипилову по новым эпизодам

Москва23 июн Вести.Ломоносовский районный суд Архангельска вынес приговор серийному убийце Сергею Шипилову по новым эпизодам. Об этом инстанция сообщила в соцсети "ВКонтакте".

По решению суда, 67-летний Шипилов признан виновным в убийстве трех лиц, сопряженном с изнасилованием (п. "е", "з" ст. 102 УК РФ). Преступления были совершены в 1989 и 1990 годах. Возраст убитых – 20, 21 год и 27 лет.

Суд установил, что в июле 1989 года Шипилов задушил двух молодых женщин, одну предложил подвезти, на другую напал на территории дачного кооператива. Изнасиловал, расправился, увез жертв, спрятав тела в лесном массиве говорится в сообщении

В июле 1990 года мужчина напал на молодую девушку у картофельного поля на острове Краснофлотский. Он смертельно ранил ее отверткой и сбежал с места преступления.

Свою вину убийца признал и оказал активное содействие на стадии предварительного расследования. За новые эпизоды суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 11 месяцев.

Ранее Шипилов был приговорен к пожизненному заключению за убийства и изнасилования в 2000 году. Позже, в 2016 году, его признали виновным еще в нескольких эпизодах преступления, совершенных раньше. В новом же деле фигурируют самые ранние эпизоды деятельности серийного убийцы.