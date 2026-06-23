Москва23 июнВести.Ломоносовский районный суд Архангельска вынес приговор серийному убийце Сергею Шипилову по новым эпизодам. Об этом инстанция сообщила в соцсети "ВКонтакте".
По решению суда, 67-летний Шипилов признан виновным в убийстве трех лиц, сопряженном с изнасилованием (п. "е", "з" ст. 102 УК РФ). Преступления были совершены в 1989 и 1990 годах. Возраст убитых – 20, 21 год и 27 лет.
Суд установил, что в июле 1989 года Шипилов задушил двух молодых женщин, одну предложил подвезти, на другую напал на территории дачного кооператива. Изнасиловал, расправился, увез жертв, спрятав тела в лесном массивеговорится в сообщении
В июле 1990 года мужчина напал на молодую девушку у картофельного поля на острове Краснофлотский. Он смертельно ранил ее отверткой и сбежал с места преступления.
Свою вину убийца признал и оказал активное содействие на стадии предварительного расследования. За новые эпизоды суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 11 месяцев.
Ранее Шипилов был приговорен к пожизненному заключению за убийства и изнасилования в 2000 году. Позже, в 2016 году, его признали виновным еще в нескольких эпизодах преступления, совершенных раньше. В новом же деле фигурируют самые ранние эпизоды деятельности серийного убийцы.