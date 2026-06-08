Перед судом предстанет житель Красноярска за ложный теракт в доме бывшей супруги

Житель Красноярска попытался отомстить бывшей жене ложным минированием Перед судом предстанет житель Красноярска за ложный теракт в доме бывшей супруги

Москва8 июн Вести.Месть бывшей супруге и ложное сообщение о нахождении опасного предмета у женщины дома грозит жителю Красноярска лишением свободы до пяти лет, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В феврале текущего года в полицию поступила информация о нахождении опасного предмета в одном из жилых домов в микрорайоне Солнечный. При обследовании жилья опасных предметов обнаружено не было. Полицейские установили личность звонившего и его местонахождение. Выяснилось, что обвиняемый приехал в гости к ребенку и бывшей жене. Когда женщина с дочкой ушли, мужчина остался выпивать у них в гостях. Потом сообщил о нахождении в доме опасного предмета.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы отмечается в сообщении

Обвиняемый признал свою вину, он находится под подпиской о невыезде.