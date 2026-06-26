Калининградец устроил ложное минирование, чтобы удержать возлюбленную Житель Калининграда хотел задержать возлюбленную сообщением о минировании

Москва26 июн Вести.В Калининградской области полицейские задержали 55-летнего мужчину, который подозревается в заведомо ложном минировании одного из транспортных узлов региона. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщает региональное управление МВД РФ.

Преступление было совершено 19 июня 2026 года. Уточняется, что неизвестный позвонил в экстренную службу 112 и сообщил о вероятном подрыве.

При обследовании помещений опасных предметов обнаружено не было. Личность злоумышленника была установлена оперативниками, им оказался 55-летний житель Калининграда.

Мужчина признался (на допросе – ред.), что сообщил о ложном минировании в надежде, что его возлюбленная не сможет покинуть территорию области сказано в сообщении

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.