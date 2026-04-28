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В отношении жителя Красноярска, швырнувшего иконку на пол машины, возбудили дело

В Красноярске возбудили дело против мужчины, швырнувшего иконку на пол машины В отношении жителя Красноярска, швырнувшего иконку на пол машины, возбудили дело

Москва28 апр Вести.В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который с ругательствами швырнул иконку православного святого на пол машины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону в MAX.

Инцидент произошел в марте текущего года. Свои действия молодой человек снял на видео, которое потом разместил в сети.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) уточнили в ведомстве

Следственные органы начали проверку. Мужчина доставлен в следственный отдел для проведения с ним необходимых следственных действий.