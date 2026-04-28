Москва28 апрВести.В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который с ругательствами швырнул иконку православного святого на пол машины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону в MAX.
Инцидент произошел в марте текущего года. Свои действия молодой человек снял на видео, которое потом разместил в сети.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)уточнили в ведомстве
Следственные органы начали проверку. Мужчина доставлен в следственный отдел для проведения с ним необходимых следственных действий.