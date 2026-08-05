В Казани будут судить подростков за повреждение объекта культурного наследия

Двое подростков из Казани, разрисовавшие стены церкви, пойдут под суд В Казани будут судить подростков за повреждение объекта культурного наследия

Москва5 авг Вести.Прокуратура Вахитовского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух подростков о вандализме и повреждении объекта культурного наследия, сообщает надзорный орган Республики Татарстан в мессенджере MAX.

Они обвиняются в повреждении стен Николо-Гостинодворской церкви, объекта культурного наследия федерального значения, с использованием аэрозольных баллончиков отмечается в публикации

Это произошло 31 мая. В прокуратуре указали, что несовершеннолетние действовали по предварительному сговору.

Дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 3 лет лишения свободы.

Николо-Гостинодворская церковь расположена на Кремлевской улице в Казани.