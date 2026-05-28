Юрист Нечаева: за осквернение могил подросткам грозит постановка на учет в ПДН

Юрист рассказала, что будет подросткам за осквернение могил Юрист Нечаева: за осквернение могил подросткам грозит постановка на учет в ПДН

Москва28 мая Вести.За осквернение мест захоронения подростки могут быть поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом заявила юрист Екатерина Нечаева, ее слова приводит NEWS.ru.

Таким образом эксперт прокомментировала резонансное видео фотосессии в стиле шибари на Большеохтинском кладбище в Петербурге. Нечаева напомнила, что осквернение могил — это уголовная статья.

Если говорить о подростках 12–14 лет, то конечно, их не привлекут по УК РФ к ответственности, но могут поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних сказала юрист

Она уточнила, что родители нарушителей могут получить штраф за ненадлежащие действия детей.