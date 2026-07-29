В Туве дети 11 и 12 лет повредили освещение возле мемориального комплекса В Туве трое подростков повредили опорные столбы и фонари у памятника

Москва29 июл Вести.В Туве трое подростков повредили опорные столбы и фонари возле мемориального комплекса в селе Тоора-Хем. Правоохранители установили их личности, с ними и законными представителями проведена беседа. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по республике.

Полицейские зафиксировали повреждения опорных столбов и осветительных ламп, установленных рядом с памятником и мемориальными объектами… В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили троих несовершеннолетних в возрасте 11 и 12 лет, причастных к повреждению объектов благоустройства говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что дети на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят. Силовикам они признались, что сделали это необдуманно и последствий не осознавали. При этом в их действиях могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Вандализм".