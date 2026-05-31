Москва31 маяВести.Суд рассмотрит вопрос о помещении в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей одного из подростков, участвовавшего в повреждении инсталляций к 9 Мая в Сыктывкаре, сообщается в MAX-канале МВД Коми.
По данным ведомства, в апреле текущего года в полицию поступило сообщение о повреждении инсталляции к 9 Мая напротив центрального бассейна. Проверка показала, что несовершеннолетние залезли на нее, бегали и прыгали. В возбуждении уголовного дела было отказано, с несовершеннолетними должны были провести профилактическую работу.
Учитывая неоднократность совершения общественно опасных деяний одним из несовершеннолетних, в суд направлены материалы о рассмотрении вопроса о его помещении в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителейотмечается в сообщении
В Центре с подростком проведут индивидуальную профилактическую работу.
В министерстве добавили, что ранее опубликованная в различных СМИ информация об изъятии детей из семей не соответствует действительности.