МВД: повредившего в Сыктывкаре инсталляцию к 9 Мая подростка поместят в ЦВС

Москва31 мая Вести.Суд рассмотрит вопрос о помещении в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей одного из подростков, участвовавшего в повреждении инсталляций к 9 Мая в Сыктывкаре, сообщается в MAX-канале МВД Коми.

По данным ведомства, в апреле текущего года в полицию поступило сообщение о повреждении инсталляции к 9 Мая напротив центрального бассейна. Проверка показала, что несовершеннолетние залезли на нее, бегали и прыгали. В возбуждении уголовного дела было отказано, с несовершеннолетними должны были провести профилактическую работу.

Учитывая неоднократность совершения общественно опасных деяний одним из несовершеннолетних, в суд направлены материалы о рассмотрении вопроса о его помещении в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей отмечается в сообщении

В Центре с подростком проведут индивидуальную профилактическую работу.

В министерстве добавили, что ранее опубликованная в различных СМИ информация об изъятии детей из семей не соответствует действительности.