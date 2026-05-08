В Мытищах орудует банда подростков с ножами и топорами Банда подростков терроризирует жителей района в Мытищах

Москва8 мая Вести.Жители ЖК "Датский квартал" в Мытищах пожаловались, что их район уже несколько месяцев терроризирует группа подростков. Об этом передает "Газета.ru".

Несовершеннолетние ездят на питбайках, портят имущество, бросая кирпичи с крыш в машины и на людей, выламывают двери и замки в подъездах, угрожают прохожим. Также есть свидетельства того, что молодежь рисует свастики.

Жителям ЖК очевидно предложено или ждать смертельного попадания кирпичом или топором в голову, или группового нападения приводятся слова местных жителей

Как сообщили горожане, первые заявления в полицию они написали еще в прошлом году. Кроме отписок никакой реакции правоохранителей не было.