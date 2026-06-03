В Москве совершили вооруженное нападение на квадроберов

На юге Москвы квадроберам пригрозили ножом и отобрали маски с лапками В Москве совершили вооруженное нападение на квадроберов

Москва3 июн Вести.В Москве произошло вооруженное нападение на подростков-квадроберов. В результате инцидента зумеры лишились масок и лапок, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, неизвестные подошли к 18-летним подросткам с ножом в Северном Бутово и потребовали отдать маски. Те послушались и также отдали лапки.

После неизвестные скрылись, а их жертвы обратились в полицию. Суммарный ущерб был оценен в 37 000 рублей.

Пригрозившие ножом похитители 18 и 19 лет были найдены и задержаны. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Грабеж" и "Разбой".