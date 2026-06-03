В Москве задержаны 2 юношей, напавших и отобравших у квадроберов маски в Бутове

В Москве задержаны 2 юношей, отобравших у квадроберов карнавальные маски В Москве задержаны 2 юношей, напавших и отобравших у квадроберов маски в Бутове

Москва3 июн Вести.В Москве задержаны 2 злоумышленников, 18 и 19 лет, которые напали на 2 юношей и отобрали у них карнавальные маски в районе Северное Бутово. Об этом сообщила столичная полиция.

В пойме реки Битцы неизвестные, угрожая ножом, отобрали у двух 18-летних юношей карнавальные маски стоимостью 37 тысяч рублей и скрылись.

Полицейские оперативно установили личности нападавших и задержали их на улице Маршала Савицкого. Подозреваемыми оказались местные жители 18 и 19 лет.

В ходе задержания изъято похищенное имущество и орудие преступления. Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (Грабеж) и ст. 162 УК РФ (Разбой) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время нападавшие задержаны.