В Москве у криптообменника ограбили подростка на 1,5 миллиона рублей

В Москве задержали участников нападения на подростка на Пресненской набережной В Москве у криптообменника ограбили подростка на 1,5 миллиона рублей

Москва7 июл Вести.В центре Москвы оперативники раскрыли дерзкое нападение на подростка у криптообменника. Об этом сообщило ГУ МВД России по Москве на платформе MAX.

Оперативники ЦАО Москвы раскрыли дерзкий грабеж на Пресненской набережной. Сотрудники уголовного розыска центра столицы задержали двоих подозреваемых в нападении на подростка говорится в публикации

17-летний парень приехал в Москва-Сити с друзьями, чтобы купить криптовалюту на 1,5 миллиона рублей, вырученных от продажи автомобиля. Однако провести операцию не удалось. Когда компания вышла из здания и села в такси, к ним подошли неизвестные, вынудили подростков выйти из машины и вытолкали их в подземный переход. После чего отобрали пакет с деньгами и скрылись.

Личности грабителей удалось быстро установить благодаря оперативной работе правоохранителей. Двоих 19-летних жителей Северо-Кавказского региона задержали в хостеле на Ленинском проспекте. У них изъяли часть похищенных денег. Позднее на Пресненской набережной задержали третьего соучастника – 22-летнего иностранца из ближнего зарубежья.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Фигурантам грозит до 12 лет колонии.