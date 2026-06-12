Троих подозреваемых в разбое на 20 миллионов рублей задержали в Петербурге В Петербурге задержали троих мужчин, ограбивших покупателя Mercedes в кафе

Москва12 июн Вести.В Санкт-Петербурге полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на покупателя автомобиля. У пострадавшего отобрали сумку с наличными в размере более 20,5 миллиона рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в кафе на Дунайском проспекте днем 1 июня. Мужчина намеревался купить Mercedes S-класса, через посредника нашел продавца и договорился о встрече. В момент заключения сделки трое присутствовавших на встрече, включая посредника, напали на пострадавшего и, угрожая пистолетом, забрали деньги.

Правоохранители оперативно установили личности нападавших. Ими оказались двое жителей города Кудрово Ленинградской области и петербуржец, все в возрасте от 36 до 42 лет. 10 июня их задержали по местам жительства.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ говорится в публикации ГУ МВД

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, пистолет Crvena Zastava М70 и восемь патронов калибра 7,65 миллиметра. Экспертиза подтвердила, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Следственные мероприятия продолжаются.