Грабители напали на прохожего у магазина в Подмосковье В Подмосковье задержаны двое мужчин, ограбивших прохожего

Москва9 июл Вести.В Дмитровском муниципальном округе задержали двух злоумышленников, ограбивших прохожего, сообщает подмосковный главк МВД. Ими оказались 23-летний житель Пскова и 40-летний житель Пушкина.

Злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения у магазина в поселке Новосиньково напали на прохожего.

Один из них нанес потерпевшему удар ногой, после чего из кармана мужчины выпали кошелек и мобильный телефон. Правонарушители забрали кошелек, в котором были деньги, и скрылись с места происшествия.

Сумма материального ущерба составила 40 тысяч рублей говорится в публикации подмосковной полиции в MAX

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, установили личности подозреваемых и задержали фигурантов в местах их временного проживания в Дмитровском муниципальном округе, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Грабители рассказали, что поделили украденные деньги между собой и потратили их на личные нужды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж", суд заключил их под стражу.