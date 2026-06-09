Москва9 июнВести.Правоохранители задержали подозреваемых в краже из частного дома в Голицыне, сообщает подмосковный главк МВД.
Ими оказались четверо жителей Московской области в возрасте от 18 до 54 лет.
Когда хозяев не было дома, злоумышленники похитили из дома ювелирные украшения и деньги, а затем скрылись на автомобиле, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Общий ущерб составил около 400 тысяч рублейговорится в публикации подмосковной полиции в MAX
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест.