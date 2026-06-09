Задержаны подозреваемые в краже из частного дома в подмосковном Голицыне

В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже из частного дома на 400 тысяч Задержаны подозреваемые в краже из частного дома в подмосковном Голицыне

Москва9 июн Вести.Правоохранители задержали подозреваемых в краже из частного дома в Голицыне, сообщает подмосковный главк МВД.

Ими оказались четверо жителей Московской области в возрасте от 18 до 54 лет.

Когда хозяев не было дома, злоумышленники похитили из дома ювелирные украшения и деньги, а затем скрылись на автомобиле, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей говорится в публикации подмосковной полиции в MAX

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест.