В Петербурге злоумышленник выстрелил из оружия, напечатанного на 3D-принтере В Петербурге задержали граждан, ранивших оппонента из напечатанного оружия

Москва19 апр Вести.Сотрудники Росгвардии задержали в центре Санкт-Петербурга правонарушителей, один из которых выстрелил в мужчину из пускового устройства "Сигнал охотника", сообщает региональный главк ведомства в мессенджере MAX.

Четверо молодых людей повздорили с другим молодым человеком около 6 утра 19 апреля на улице у сетевого бара на Владимирском проспекте. Перепалка переросла в драку, а один из нападавших выстрелил оппоненту в голову. После этого злоумышленники скрылись на красном Renault.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшего, 22-летнего уроженца Красноярского края, и оказали ему доврачебную помощь. Затем его передали медикам скорой, а те отвезли в больницу.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы, приметы нападавших и описание их машины были переданы всем дежурным нарядам.

В результате другой наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили разыскиваемую Renault у перекрестка Невского и Лиговского проспектов. В салоне находились четверо участников уличного конфликта в возрасте от 18 до 23 лет. Они задержаны и доставлены в 28-й отдел полиции.

В салоне под одним из ковриков было обнаружено спрятанное там пусковое устройство, из которого велась стрельба. По данным издания "Фонтанка", изъятое оружие было напечатано на 3D-принтере. Оно сделано из твердого пластика и может стрелять сигнальными патронами. По словам сотрудников силовых структур, такое оружие не распознает рентген или рамка металлоискателя.