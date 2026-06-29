Автоподставщики напали на полицейского в центре Москвы, возбуждено дело Группа автомобильных аферистов набросилась с угрозами на полицейского в Москве

Москва29 июн Вести.Автоподставщики набросились на сотрудника полиции, прибывшего на место оформления фиктивного ДТП в Москве. Молодые люди кричали и угрожали силовику, а один из них замахнулся на правоохранителя со спины. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По факту возбуждено уголовное дело, доклад о расследовании будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину.

В социальных медиа сообщается, что в Москве приезжие напали на полицейского. Молодые люди пытались оформить фиктивное ДТП, пострадавший вызвал сотрудников полиции. Когда представитель власти прибыл на место аварии, группа лиц начали оскорблять и угрожать полицейскому дракой, а также замахнулись, чтобы нанести удар со спины. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело говорится в сообщении СКР в мессенджере MAX

Инцидент произошел в районе Китай-город. По данным "Известий", один из участников ДТП двигался со скоростью около 10 километров в час, когда в его автомобиль врезалась девушка. К ней сразу же пришли на помощь знакомые и стали требовать у водителя деньги. Предположительно, некоторые из них несовершеннолетние.