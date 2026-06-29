Один из напавших на инспектора ДПС в Москве оказался неплательщиком ЖКХ

Автоподставщик, напавший на сотрудника ДПС в Москве, имеет долги по ЖКХ Один из напавших на инспектора ДПС в Москве оказался неплательщиком ЖКХ

Москва29 июн Вести.У одного из напавших на сотрудника ДПС в центре Москвы автоподставщиков нашли долги по платежам за ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Приставы взыскивают более 60 тысяч рублей с одного из двух задержанных за нападение на полицейского в центре Москвы говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что автоподставщики пытались оформить фиктивное ДТП, но другой водитель вызвал полицию​​​. Виновники происшествия начали угрожать приехавшему на место происшествия инспектору ДПС, сбили регистратор и попытались ударить. Позже их задержали в Подмосковье.

Из найденных материалов приставов выяснилось, что на одного из нападавших завели исполнительное производство о взыскании 64,2 тысячи рублей задолженности. Производство возбудили из-за долгов по платежам за ЖКХ.