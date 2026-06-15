В Москве шестерых мужчин будут судить за грабеж и хулиганство В Москве осудят группу хулиганов за грабеж и избиение охранников

Москва15 июн Вести.В Москве Хорошевской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по статьям о грабеже и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Перед судом предстанут 6 соучастников в возрасте 20-24 лет. Подробности столичное ведомство сообщает в MAX.

Как установило следствие, 26 февраля 2026 года один из обвиняемых украл в продуктовом магазине одного из столичных ТЦ на ул. Щукинская 6 банок энергетического напитка, спрятав их под куртку и в карманы. При выходе его остановил охранник и потребовал вернуть украденное. Обвиняемый повел себя агрессивно, повышал голос и угрожал сотруднику охраны, а затем скрылся.

В тот же день… фигурант вступил с соучастниками в преступный сговор, направленный на грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, а именно нападение на сотрудников охраны… говорится в сообщении

Придя в тот же магазин, злоумышленники избили четверых сотрудников охраны, нанеся удары ногами и руками.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемые заключены под стражу.