В Екатеринбурге двух мужчин заключили под стражу по обвинению в хулиганстве

Двух жителей Екатеринбурга будут судить за хулиганство В Екатеринбурге двух мужчин заключили под стражу по обвинению в хулиганстве

Москва10 авг Вести.В Екатеринбурге двух местных жителей обвиняют в хулиганстве. Как сообщает Следком Свердловской области, они заключены под стражу до 7 октября 2026 года.

По материалам следствия, утром 6 августа у остановки общественного транспорта на улице Щербакова у обвиняемых возник конфликт с двумя мужчинами и девушкой.

Пострадавшие с различными травмами обратились за медицинской помощью говорится в сообщении

По уголовному делу о хулиганстве, совершенном группой лиц, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.