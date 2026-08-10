Москва10 авгВести.В Екатеринбурге двух местных жителей обвиняют в хулиганстве. Как сообщает Следком Свердловской области, они заключены под стражу до 7 октября 2026 года.
По материалам следствия, утром 6 августа у остановки общественного транспорта на улице Щербакова у обвиняемых возник конфликт с двумя мужчинами и девушкой.
Пострадавшие с различными травмами обратились за медицинской помощьюговорится в сообщении
По уголовному делу о хулиганстве, совершенном группой лиц, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.