В Екатеринбурге женщину обвинили в развращении ребенка В Екатеринбурге задержана женщина за развращение несовершеннолетнего

Москва11 июн Вести.В Екатеринбурге 37-летнюю местную жительницу подозревают в развращении несовершеннолетнего. Женщину задержали 8 июня текущего года. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, первый эпизод случился в 2022 году, второй – спустя два года. Уголовное дело возбудили только в июне.

Первый эпизод был в 2022 году, второй случился через два года. Уголовное дело появилось лишь в этом месяце. 8 июня подозреваемую задержали говорится в публикации

Подозреваемой предъявлено обвинение по статье о развратных действиях.

10 июня силовики пытались арестовать ее, но суд отпустил женщину, избрав ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области отказались комментировать тему.