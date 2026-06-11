Москва11 июнВести.В Екатеринбурге 37-летнюю местную жительницу подозревают в развращении несовершеннолетнего. Женщину задержали 8 июня текущего года. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, первый эпизод случился в 2022 году, второй – спустя два года. Уголовное дело возбудили только в июне.
Первый эпизод был в 2022 году, второй случился через два года. Уголовное дело появилось лишь в этом месяце. 8 июня подозреваемую задержалиговорится в публикации
Подозреваемой предъявлено обвинение по статье о развратных действиях.
10 июня силовики пытались арестовать ее, но суд отпустил женщину, избрав ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области отказались комментировать тему.