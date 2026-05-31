Mash: девочку из Бурятии избили самокатом в Новой Москве, ребенок в больнице

Подростка из Бурятии избили самокатом в Новой Москве, проводится проверка Mash: девочку из Бурятии избили самокатом в Новой Москве, ребенок в больнице

Москва31 мая Вести.Девочку из Бурятии жестоко избили в ЖК "Саларьево Парк" в Новой Москве, когда она пришла в гости к подружке.

По словам 14-летней потерпевшей, она не могла попасть в подъезд из-за разряженного телефона и с силой дернула дверь, чем вызвала возмущение местных жительниц.

Завязался конфликт: школьницу обозвали узкоглазой, таскали за волосы, били ногами и ударили ее самокатом по голове сказано в сообщении

На помощь приятельнице выбежала подруга, тогда нападавшие начали снимать происходящее на телефон и мобильником рассекли ребенку бровь.

В больнице девушке диагностировали сотрясение мозга и наложили пять швов. Семья требует, чтобы обидчиц наказали по закону.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД России, полиция расследует обстоятельства инцидента.