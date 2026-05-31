Адвокат Бенхин назвал возможное наказание за нападение на подростка из Бурятии Бенхин: избившим 14-летнюю девочку из Бурятии грозит до шести лет колонии

Москва31 мая Вести.Избившим в Москве 14-летнюю девочку из Бурятии может грозить до шести лет лишения свободы. Об этом заявил адвокат Александр Бенхин в комментарии NEWS.ru.

По словам юриста, мера ответственности будет зависеть от степени вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней. Если экспертиза установит легкий вред здоровью, виновным может грозить до двух лет лишения свободы. В случае причинения вреда средней тяжести наказание может составить до пяти лет заключения.

Адвокат также отметил, что дополнительным отягчающим обстоятельством могут стать оскорбления по национальному признаку. По его словам, если следствие докажет факт разжигания межнациональной розни, фигурантам дела может грозить более суровое наказание – вплоть до шести лет лишения свободы.

Бенхин подчеркнул, что дела, связанные с преступлениями против несовершеннолетних, особенно если они сопровождаются проявлениями национальной ненависти, находятся на особом контроле правоохранительных органов и Следственного комитета.

Девочку из Бурятии жестоко избили в ЖК "Саларьево Парк" в Новой Москве, когда она пришла в гости к подружке. По словам потерпевшей, она не могла попасть в подъезд из-за разряженного телефона и с силой дернула дверь, чем вызвала возмущение местных жительниц.

На помощь девочке выбежала подруга, тогда нападавшие начали снимать происходящее на телефон и мобильником рассекли ребенку бровь. Уже в больнице врачи диагностировали сотрясение мозга и наложили пять швов.