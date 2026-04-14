В Подмосковье семь школьниц в возрасте от 15 до 16 лет получили реальные тюремные сроки за избиение и сексуальное насилие, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в мессенджере МАХ.
В зависимости от степени участия девушки признаны виновными в совершении хулиганства и иных действий сексуального характера.
9 декабря 2024 года шестеро из осужденных совершили хулиганство на территории школы города Котельники, избив одноклассницу в туалетесказано в сообщении
И в тот же день на территории города Люберцы соучастницы избили знакомую им 14-летнюю девочку, а также совершили "иные действия сексуального характера".
Приговором судьи двум подросткам назначено наказание в виде 4 и 4,6 года лишения свободы с отбыванием в воспитанной колонии, остальным - в виде 1,6 лет лишения свободы условно.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.