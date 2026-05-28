Подросток ударил самокатом по голове пенсионерку в Новосибирске

Москва28 мая Вести.В новосибирском Академгородке школьник ударил пожилую женщину самокатом по голове. Соответствующее видео появилось в соцсетях, сообщили в региональном ГУ МВД России, передает ТАСС.

Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел у дома на улице Демакова в Новосибирске. На кадрах видео, опубликованного в социальных сетях, видно, как мальчик на самокате проезжает мимо пожилой женщины, возвращается, замахивается и бьет ее самокатом по голове отмечается в сообщении

На помощь пенсионерке подошел прохожий. Заявление уже в полиции.