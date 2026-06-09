Юношу будут судить за то, что кидал шелуху от семечек в Вечный огонь в Галиче

Костромского подростка будут судить за осквернение Вечного огня Юношу будут судить за то, что кидал шелуху от семечек в Вечный огонь в Галиче

Москва9 июн Вести.Шестнадцатилетнего жителя Костромской области будут судить за то, что он умышленно кидал шелуху от семечек в пламя Вечного огня в Галиче. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел вечером 11 декабря 2025 года.

Ведомством утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об осквернении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов.

Он (юноша – ред.) бросал шелуху от семян подсолнуха в пламя Вечного огня в городе Галиче сказано в сообщении

Таким образом, обвиняемый, осознавая, что памятник посвящен погибшим при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, осквернил его.

Молодой человек в ходе следствия вину не признал.

Следственное управление Следственного комитета по Костромской области уточняет, что подросток был в компании сверстников. За совершение преступления законом предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Галичский районный суд Костромской области для рассмотрения по существу.