Житель Нижней Туры предстанет перед судом за осквернение мемориального комплекса

Житель Урала пойдет под суд за повреждение и осквернение мемориального комплекса Житель Нижней Туры предстанет перед судом за осквернение мемориального комплекса

Москва17 июн Вести.В Нижней Туре перед судом предстанет местный житель 1973 г.р., обвиняемый в повреждении и осквернении мемориального комплекса "Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы)". Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Свердловской области.

По данным следствия, ночью 9 мая 2025 года, а также 11 мая 2026 года мужчина осквернил мемориальный комплекс "Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы)".

После содеянного в 2026 году фигурант попытался скрыться, но был задержан… Завершено расследование уголовного дела … по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение и осквернение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, истребован характеризующий материал. Собрана достаточная доказательственная база — уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.