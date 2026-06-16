За создание экстремистского сообщества и поджог осудят 2 российских подростков

За создание экстремистского сообщества и поджог дома осудят 2 подростков из РФ За создание экстремистского сообщества и поджог осудят 2 российских подростков

Москва16 июн Вести.В Калужской области за создание экстремистского сообщества и поджог дома перед судом предстанут два подростка 15 и 16 лет. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, 15-летний житель Москвы и 16-летний фигурант из Брянской области, являясь приверженцами экстремистской идеологии, решили создать сообщество для совершения преступлений по мотивам национальной и религиозной ненависти.

Молодые люди встретились в Москве и запланировали совершение поджога здания, используемого для проведения культурных и религиозных мероприятий… Они осмотрели здание, распределили роли, приготовили средства для совершения преступления и обеспечения конспирации, продумали пути отхода говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ночью 13 августа 2025 года злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью в строение, причинив материальный ущерб. Из людей никто не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подростки были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ и УМВД. По местам их проживания были проведены обыски, а сами несовершеннолетние арестованы.

Подростки обвиняются по ч. 1 ст. 282.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (создание экстремистского сообщества, повреждение имущества по мотивам национальной и религиозной ненависти путем поджога).

Собрана достаточная доказательственная база — уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.