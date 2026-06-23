Швырнувший иконку на пол машины 19-летний житель Красноярска признал вину Юноша, бросивший иконку на пол машины в Красноярске, признал вину

Москва23 июн Вести.В Красноярске 19-летний молодой человек, который на опубликованном в сети видео нецензурно выражался в отношении иконки православного святого и швырнул ее на пол машины, признал свою вину. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

30 марта 2026 года юноша записал на видео то, как он бросает иконку с одним из православных святых, при этом нецензурно выражаясь.

Было возбуждено уголовное дело по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, при предъявлении которой обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Дело направлено в прокуратуру.