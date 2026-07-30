МВД: подростку из Красноярского края грозит наказание за ложные СМС о терактах

В Красноярском крае 14-летний подросток обвиняется в ложных СМС о терактах МВД: подростку из Красноярского края грозит наказание за ложные СМС о терактах

Москва30 июл Вести.Полицейские раскрыли серию преступлений, связанных с сообщениями об опасных предметах в школе города Канска, подозреваемым оказался 14-летний ученик, сообщается в MAX-канале МВД Красноярского края.

Установлено, что юный фигурант дважды в январе и одни раз в марте из-за нежелания идти в школу и в целях срыва уроков отправил через чат-боты мессенджера сообщения классному руководителю, замдиректора и директору об опасных предметах в учебном заведении. Такое же анонимное письмо он отправил летом на официальный сайт юристов Свердловской области.

Возбуждено 4 уголовных дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма отмечается в сообщении

Санкция статьи предполагает до 5 лет лишения свободы. Уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о помещении его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.