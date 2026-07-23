Ученик 11 класса устроил поджог на железной дороге в Санкт-Петербурге

Школьник обвиняется в теракте на железной дороге в Петербурге Ученик 11 класса устроил поджог на железной дороге в Санкт-Петербурге

Москва23 июл Вести.Ученика 11 класса обвинили в совершении террористического акта в Санкт-Петербурге, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Предварительно установлено, что вечером в минувший вторник, 21 июля, 16-летний молодой человек купил горючую легковоспламеняющуюся жидкость, лом и отправился на перегон между железнодорожными станциями Ульянка и Дачное в Кировском районе Петербурга.

Где совершил поджог двух релейных шкафов, отвечающих за регулирование движения поездов и безопасный пропуск железнодорожных составов говорится в публикации ведомства в MAX

В настоящее время следствие ходатайствует об аресте фигуранта, расследование уголовного дела продолжается.

В СК отметили, что в мобильном телефоне подростка нашли переписку с абонентом, которая содержала инструкции по совершению теракта.