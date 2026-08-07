Житель Белогорска сорвал с пенсионера цепочку и браслет на 450 тысяч рублей

Жителя Амурской области задержали по подозрению в грабеже пенсионера Житель Белогорска сорвал с пенсионера цепочку и браслет на 450 тысяч рублей

Москва7 авг Вести.Ранее судимый житель Белогорска 1992 года рождения задержан по подозрению в грабеже, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

По данным полиции, вечером у подъезда неизвестный напал на пенсионера 1961 года рождения: толкнул его и сорвал золотую цепочку с браслетом. Ущерб — 450 тысяч рублей написали в ведомстве

Личность злоумышленника установили благодаря записи с камер. Мужчину задержали по месту его жительства.

Похищенное грабитель успел сдать в ломбард, часть денег потратил, часть — потерял.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.