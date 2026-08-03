Ранее судимый благовещенец пойдет по суд за четыре кражи и мошенничество

Неоднократно судимый благовещенец будет осужден по пяти уголовным делам Ранее судимый благовещенец пойдет по суд за четыре кражи и мошенничество

Москва3 авг Вести.Житель Благовещенска 41 года может в очередной раз лишиться свободы – мужчина обвиняется в четырех кражах и мошенничестве, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

Так, год назад мужчина похитил из аптеки три пачки БАДов на 5 тысяч рублей, продал их, а деньги пропил. Месяц спустя сорвал ломом замок хозпостройки и вынес газонокосилку, домкрат, шуруповерт и тормозные диски на общую сумму 21 тыс. рублей. Похищенное он сдал в ломбард.

Затем обвиняемый обманом завладел телефоном прохожего (стоимость — 10 тыс. руб.), сделав вид, что звонит, — возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Кроме того, мужчина похитил 15 тыс. руб. из кассы магазина, пока продавец отсутствовал, а также вынес из дома знакомых в с. Садовое телевизор и блютуз‑колонку (общая стоимость — 10 тыс. руб.) отметили в пресс-службе

Дела объединены в одно производство. Обвиняемый был задержан, признал вину, в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Материалы дела направлены в Благовещенский городской суд.