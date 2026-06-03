Амурчанин пойдет под суд за поездку пьяным на авто с подложными номерами

Житель Приамурья заменил номера автомобиля и пьяным поехал в магазин Амурчанин пойдет под суд за поездку пьяным на авто с подложными номерами

Москва3 июн Вести.Житель Райчихинска 36 лет предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина установил на транспортное средство номера, которые снял с другой машины, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в апреле текущего года.

… обвиняемый решил поехать в магазин-бар с целью употребления спиртных напитков. Принадлежащее мужчине транспортное средство не было поставлено на учет, в связи с чем он установил на автомобиль номерные знаки от другого авто, которые находились в его гараже, и поехал в магазин-бар отметили в пресс-службе

На обратном пути нетрезвый мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Прокуратура Райчихинска направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Принадлежащий обвиняемому автомобиль арестован и помещен на спецстоянку, его судьба будет решена судом при рассмотрении уголовного дела. По факту неправомерного использования номерных знаков гражданин привлечен к административной ответственности.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией автомобиля.