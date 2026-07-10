Ранее судимый житель Сахалина осужден за совершение двух краж из магазина

За две кражи из магазина жителю Сахалина дали полтора года колонии Ранее судимый житель Сахалина осужден за совершение двух краж из магазина

Москва10 июл Вести.Житель Сахалина судом признан виновным в совершении двух краж из магазина, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы региона.

Установлено, что весной 2026 года мужчина незаконно проник в магазин в пгт. Тымовское и похитил из кассы 20 тысяч рублей, из подсобного помещения два одеяла, из металлического контейнера - 11 коробок с люстрами и зеркало для ванной. Ущерб от кражи составил 54 850 рублей.

Подсудимый вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год отмечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.