Москва10 июлВести.Житель Сахалина судом признан виновным в совершении двух краж из магазина, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы региона.
Установлено, что весной 2026 года мужчина незаконно проник в магазин в пгт. Тымовское и похитил из кассы 20 тысяч рублей, из подсобного помещения два одеяла, из металлического контейнера - 11 коробок с люстрами и зеркало для ванной. Ущерб от кражи составил 54 850 рублей.
Подсудимый вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 годотмечается в сообщении
Приговор в законную силу не вступил.