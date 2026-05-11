Житель Сахалина осужден за хранение арсенала времен Второй мировой войны Житель Сахалина получил срок за хранение арсенала времен Второй мировой войны

Москва11 мая Вести.Житель Северо-Курильска осужден за приобретение, ношение, перевозку и хранение гранаты и винтовочных патронов времен Второй мировой войны, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Сахалинской области.

Суд установил, что обвиняемый нашел на острове Парамушир датчик цели от японской противодесантной мины, дистанционную трубку, взрыватель артиллерийского снаряда, две гранаты японского производства времен Второй мировой войны, 15 патронов и спрятал их в гараже.

Подсудимый вину признал. Суд лишил его свободы на 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года и штрафом 20 тысяч рублей, а также конфискацией мопеда, на котором были привезены запрещенные к обороту предметы для хранения отмечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.