Курянин получил в дар от знакомого три гранаты Ф-1 и был осужден на три года

Курянин получил три года колонии за полученные в дар гранаты Ф-1 Курянин получил в дар от знакомого три гранаты Ф-1 и был осужден на три года

Москва6 мая Вести.Житель деревни Прилепы Конышевского района был признан судом виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств: случайный знакомый подарил ему три гранаты Ф-1, которые мужчина решил сохранить, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в мессенджере МАХ.

Владимир Филиппов 15 октября прошлого года познакомился с мужчиной, они решили выпить "за знакомство". Позже в этот день новый знакомый подарил Филиппову три ручные осколочные гранаты Ф-1 с ввинченными в них тремя взрывателями ручных гранат УЗРГМ-2. Подарок фигурант отнес домой, где и хранил до момента их обнаружения и изъятия из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Конышевский районный суд признал Владимира Филиппова виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и назначил ему 3 года лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей отметили в пресс-службе

Подсудимый свою вину признал частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.