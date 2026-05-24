Москва24 маяВести.Сотрудники полиции в Твери задержали местного жителя за разбой в супермаркете. Об этом сообщает УМВД РФ по Тверской области в Telegram-канале. В отношении 37-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.
По материалам следствия, фигурант похитил в супермаркете на улице Академика Туполева товаров на сумму более 5 тысяч рублей и хотел уйти, не оплатив их. Администратор попытался задержать его.
В ответ на это злоумышленник учинил потасовку в торговом зале, держа в руке ножговорится в сообщении
Мужчине удалось скрыться с похищенным, но позже его задержали и водворили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении фигуранта под стражу. Теперь фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы и штраф.