Житель Твери задержан за разбой в супермаркете

Москва24 мая Вести.Сотрудники полиции в Твери задержали местного жителя за разбой в супермаркете. Об этом сообщает УМВД РФ по Тверской области в Telegram-канале. В отношении 37-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.

По материалам следствия, фигурант похитил в супермаркете на улице Академика Туполева товаров на сумму более 5 тысяч рублей и хотел уйти, не оплатив их. Администратор попытался задержать его.

В ответ на это злоумышленник учинил потасовку в торговом зале, держа в руке нож говорится в сообщении

Мужчине удалось скрыться с похищенным, но позже его задержали и водворили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении фигуранта под стражу. Теперь фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы и штраф.