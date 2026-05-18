Гражданин КНР арестован в Приамурье за хищение 2,2 млн рублей у соотечественника

Москва18 мая Вести.Ивановский районный суд отправил под арест на 2 месяца гражданина КНР Ци, обвиняемого в хищении 2,2 млн рублей у соотечественника, сообщила пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

По данным следствия, в мае 2026 года в селе Ивановка Ци рассказал другому гражданину Китая, что у него есть много юаней и он готов их обменять на российские рубли по выгодному курсу. Для обмена Ци предложил соотечественнику передать ему деньги.

Потерпевший, уверенный в правдивости предоставленной информации, в тот же день передал Ци наличными 2,2 млн рублей. Получив деньги, обвиняемый скрылся с места преступления и распорядился похищенным на свое усмотрение отметили в пресс-службе

Суд заключил Ци под стражу сроком на 2 месяца, посчитав, что тот может покинуть страну в случае избрания более мягкой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.