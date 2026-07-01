На присвоившего утерянный телефон жителя Улан-Удэ завели уголовное дело В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу телефона стоимостью 60 тысяч рублей

Москва1 июл Вести.В отношении жителя Улан-Удэ, нашедшего и присовившего чужой мобильный телефон, заведено уголовное дело о краже, сообщается в MAX-канале МВД Бурятии.

В полицию с заявлением обратилась 53-летняя жительница Улан-Удэ, она сообщила о краже смартфона стоимостью 60 тысяч рублей. По ее словам, неделю назад она была в строительном магазине. Вернувшись домой, обнаружила пропажу телефона, под чехлом которого была банковская карта. Попытки позвонить на утерянный номер были безуспешными, никто не брал трубку. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний сотрудник магазина.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде отмечается в сообщении

Установлено, что мужчина нашел устройство и присвоил его. Когда на телефон стали звонить и писать родственники заявительницы с просьбой вернуть аппарат, он его вернул хозяйке. Несмотря на это, женщина написала заявление.