Житель Самары украл телефон у отказавшей ему женщины, его посадили на 2 года

Москва17 апр Вести.Житель Самары подошел на улице познакомиться с женщиной, а после ее отказа обиделся, выхватил у нее телефон и сбежал. Мужчину приговорили к двум годам колонии строго режима, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел осенью прошлого года. 38-летняя женщина находилась вместе с друзьями в одном из городских скверов, когда к ней подошел незнакомец.

Мужчина предложил ей познакомиться и получил отказ. После этого будущий фигурант расследования схватил ее телефон, лежащий на скамейке, и убежал. Догнать женщине его не удалось. Тогда она подала заявление в полицию.

Заявительница сообщила сотрудникам полиции, что в чехле похищенного телефона находилась банковская карта, с которой произошло списание более 2 000 рублей за покупки в различных магазинах, которые она не совершала отмечается в сообщении

Правоохранители выяснили, что телефон с картой украл 42-летний местный житель. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Злоумышленник был задержан. Тогда он объяснил, что украл телефон из-за того, что обиделся на отказавшую ему женщину. Телефон он успел продать, а на чужие деньги с карты купил продукты и алкоголь.

В отношении самарца были возбуждены уголовные дела по статьям об открытом хищении чужого имущества и тайном хищение чужого имущества с банковского счета.

Суд приговорил фигуранта к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.